Лукашенко - це нелегітимний лідер, але він при владі зараз, навколо нього сили безпеки.

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Збройних Сил США в Європі Бен Ходжес прокоментував можливість вступу у війну проти України на боці Росії армія Білорусі. Про це він заявив у інтерв’ю ТСН.

«Я б сказав, що така можливість є. Але я не думаю, що це ймовірно. Лукашенко – це нелегітимний лідер. У цьому немає сумнівів. Ніхто в світі не вірить, що його вибори були легітимними. Але він при владі зараз, навколо нього сили безпеки (армія – ред.). Але, думаю, навіть він бачить, що маленька частина військ із Білорусі буде знищена, і він втратить навіть це», - заявив генерал-лейтенант США.

Бен Ходжес вважає, що наразі участь Білорусі в війні залежить від того, наскільки сильно натисне на Лукашенка Кремль.

«Тому він намагається дозволити Росії діяти з території Білорусі. Але я думаю, що він намагається зберегти ту крихітну армію, яка у нього ще є. Проте, загалом, я не знаю, вони можуть зайти. Це залежить від тиску з Кремля. Але водночас він (Лукашенко – ред.) кожного дня робить розрахунки щодо свого власного виживання», - зазначав колишній командувач Збройних Сил США в Європі.

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