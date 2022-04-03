Окупанти вивантажують пакети з краденими речами українців. Ці пакети вони відправляють в Росію або продають на ринку в Білорусі.

Російські військові відкрили в Білорусі ринок для торгівлі награбованим майном українців. Зараз вони вантажівками вивозять крадені прикраси, побутову техніку, килими та дитячі іграшки з Сумщини.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними українських розвідників, у білоруському місті Наровля окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

Там торгують вкраденими і вивезеними з України "миротворцями" і "носіями духовних скреп" пральні і посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, твори мистецтва, дитячі іграшки, косметику - все, що армія російських грабіжників і мародерів відібрала у громадян України.

Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту-долари і євро. Але через внутрішні обмеження по обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції і пропонують окупантам звертатися в місцеві банки.

Українці в мережі прокоментували дії окупантів: "Злиденна нація!", "Бидло, а не нація", "Позорище", "Фуууууу! До нудоти!", "Справжня орда", "В пеклі горіти будуть".

Нагадаємо, окупанти масово беруть дітей у заручники, де почастішали випадки викрадення.

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