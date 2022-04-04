Его подруга не понимает солдата и пытается убедить россиянина остаться в Украине до самого конца войны.

Некоторые солдаты российской армии не скрывают, что хотят вырваться из войны в Украине, куда вторглись больше месяца назад. Им уже плевать на медали, которые обещает путин, плевать на деньги. Об этом свидетельствует разговор оккупанта с друзьями, который перехватила украинская Службе безопасности.

Захватчик говорит, что украинские защитники постоянно их обстреливают. Российский солдат признается, что устал от жизни "в подземелье", где он с сослуживцами вынужден прятаться. Он признается, что уже готов работать на кладбище, ведь привык рыть окопы.

Его подруга не понимает солдата и пытается убедить его остаться в Украине до самого конца войны. Мол, как вернется в россию будет "ветераном "спецоперации" в Украине" – путин подписал такой указ, пообещав воинам медали.

"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам здесь медалей наобещали... Везите меня домой! Мне, на*уй нужны ваши медали..." – возмущается захватчик.

В другом разговоре с другом он признается в больших потерях, рассказывает, что РФ бросила на поле боя даже младших его парней 18-ти лет. А еще говорит, что больше не может слышать звуков взрывов и боится любого шороха.

Оккупант открыто заявил: ждет мирное соглашение между Украиной и рф. Но друзья разочаровывают его, говоря, что кремлевское руководство на договоренности не идет.

Напомним, в сети показали Мариупольский драмтеатр изнутри после бомбежки рашистов.

Как сообщала Politeka, оккупанты получили по заслугам на Сумщине, окопаться не получилось.

Также Politeka писала, что оккупанты восемь часов подряд бомбят Луганщину, задействована авиацию.