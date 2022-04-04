Генеральный штаб ВСУ показал новые фото из Гостомельского аэропорта в Киевской области, где 27 февраля оккупанты уничтожили самый большой и мощный в мире транспортный самолет "Мрия" Ан-225.

Генштаб показал, как аэропорт выглядит сегодня, 4 апреля.

Как известно, по состоянию на утро 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину и начала бомбить города, самолет Ан-225 находился на ремонтных и регламентных работах на площадке ГП «Антонов» в Гостомеле.

Один из двигателей, по информации директора Авиалиний «Антонова», был снят для проведения ремонта и взлететь именно в этот день самолет не смог, хотя соответствующие команды были предоставлены.

29 марта ДК «Укроборонпром» отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия «Антонов» на время служебного расследования.

Дело в том, что ранее один из пилотов концерна сообщил, что из-за вероятности нападения России еще в январе было предложение о передислокации всех самолетов в Лейпциг. Однако, по словам пилота, руководство завода не ответило на это предложение. Поэтому пилот обвиняет руководство концерна в потере самолета в мире.

Отметим, по предварительным данным "Укроборонпрома", восстановление "Мрии" будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени – более 5 лет. При этом отмечалось, что Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

Как известно, на счету Ан-225 «Мрия» рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, а также грузоподъемности.

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