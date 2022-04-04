Втрати державного бюджету України через війну з росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За розрахунками Мінфіну, втрати бюджету становлять близько 2 млрд гривень на день. Втрати інфраструктури за місяць війни попередньо склали 119 млрд доларів. Тобто 4,25 млрд доларів щодня. Якщо врахувати військові втрати, збільшення військових і соціальних витрат, програми підтримки, втрати економіки і підприємств - це 565 млрд доларів", - сказав глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що зараз уряд активно працює над тим, щоб відновлення нашої країни було швидким. За його словами, передбачаються наступні джерела фінансування: заморожені і заарештовані кошти і майно росії; кошти західних партнерів.

Прем'єр-міністр додав, що вже сьогодні ведуться переговори про створення фонду відновлення.

Нагадаємо, Прем'єр Польщі назвав країну, яка заважає введенню санкцій проти рф: "Більше печуться про гроші".

Як повідомляла Politeka, Поранено двох священиків: російські орки вдарили по церкві московського патріархату на Луганщині.

Також Politeka писала, що Деяким чоловікам дозволили перетинати кордон у період воєнного стану: хто може це зробити.