Втрати державного бюджету України через війну з росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"За розрахунками Мінфіну, втрати бюджету становлять близько 2 млрд гривень на день. Втрати інфраструктури за місяць війни попередньо склали 119 млрд доларів. Тобто 4,25 млрд доларів щодня. Якщо врахувати військові втрати, збільшення військових і соціальних витрат, програми підтримки, втрати економіки і підприємств - це 565 млрд доларів", - сказав глава уряду.
Шмигаль підкреслив, що зараз уряд активно працює над тим, щоб відновлення нашої країни було швидким. За його словами, передбачаються наступні джерела фінансування: заморожені і заарештовані кошти і майно росії; кошти західних партнерів.
Прем'єр-міністр додав, що вже сьогодні ведуться переговори про створення фонду відновлення.
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