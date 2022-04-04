Президент Володимир Зеленський побував у звільненій Бучі, моторошні кадри з якої облетіли весь світ.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлені свідчення масових вбивств мирних жителів. Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою і поспілкувався з місцевими жителями. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.

Також Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор росія скоїла військові злочини і геноцид в Україні.

Під час його сьогоднішньої поїздки в Бучу кореспондент Бі-бі-сі запитав у Зеленського – чи вважає він все ще можливим обговорювати мир з Росією.

На це президент відповів: "Так, Тому що Україна повинна знайти мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".

Раніше повідомлялося, що після того, як Київщину звільнили від російських окупантів, розкрилися моторошні злочини цих нелюдів. На вулицях Бучі, Гостомеля, Ірпеня виявили сотні тіл загиблих мирних жителів. Кадри з Бучі облетіли весь світ.

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