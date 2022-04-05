Верещук рассказала, что было проведено совещание с участием чиновников, на котором обсуждался вопрос по поводу обмена пленными.

Количество пленных российских военных в Украине на данный момент составляет около 600 человек. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук расказала в эфире телемарафона.

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. У нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом", - рассказала Верещук.

Верещук также рассказала, что было проведено совещание с участием чиновников, на котором обсуждался вопрос по поводу обмена пленными.

"Главное, мы говорили о том, как заставить россию допустить Красный Крест к нашим пленным, заставить россию отпустить наших пленных, а некоторые из них еще с 2014 года, и так же женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей", - добавила Верещук.

Ранее мы писали, 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой творили массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будут возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

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