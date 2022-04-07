Соответствующие данные получила немецкая разведка, передает издание Der Spiegel. Сообщается, что в перехваченном разговоре оккупанты обсуждали убийства мирных украинцев в Буче.
В частности, российские военные рассказывали об убитом прямо на улице велосипедисте. Позже его тело попало на снимки, облетевшие весь мир.
Ранее немецкие власти уже сообщали о результатах расследования убийств цивильных людей в Буче. В частости, они подтвердили, что украинцы были убиты именно российскими военными. А новый перехваченный разговор опровергает циничные заявления российской стороны о том, что многочисленные фотографии зверств в городе были постановкой и фейком.
Немецкая разведка выяснила, что в Буче находились российские наемники из ЧВК «Вагнер». Перехваченные разговоры свидетельствуют о том, что их действия были систематическими.
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«Убийства мирного населения стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о том, чтобы распространить страх и террор среди мирного населения и задушить сопротивление», - пишет немецкое издание.
Также у немецкой разведки есть основания полагать, что российские военные могли систематически убивать мирных жителей и в других оккупированных городах и селах. В частности, в окрестностях Мариуполя.
Напомним, президент Польши Дуда назвал вторжение рф в Украину геноцидом.
Как сообщала Politeka, в Мариуполе оккупанты незаконно вывезли врачей и больных людей из больницы.
Также Politeka писала, что у Украины уже есть список оккупантов, причастных к зверствам на Киевщине.