После воспитания двух дочерей Ирина планировала заняться собой. Записалась на курсы визажиста, начала жить для себя. Но тут вторглись русские.

Украинка Ирина из села Михайловка-Рубежовка стала жертвой российской оккупации и символом Бучи - фотография ее руки с красным маникюром облетела весь мир. У женщины остались двое дочерей и муж. В апреле ей должно было исполниться 53.

Ее история стала известна журналистам ТСН.

Дочери Ирины уехали в Польшу, женщина же осталась помогать местному населению. Она готовила еду украинским военным. 5 марта Филькина попыталась сесть в одну из машин, чтобы попасть домой. Но когда не было места, она решила вернуться туда на велосипеде.

Дочь умоляла мать этого не делать, но в ответ услышала: «Ольга, ты что, не знаешь свою маму? Я могу горы свернуть!».

Дочери Ирины надеялись, что мама доехала домой, но не выходит на связь, потому что в селе ее просто нет.

На следующий день семья Ирины увидела пост в Facebook, в котором военный рассказал, что через «КП Украинск» проезжала женщина, и она попала под обстрел.

Семья Ирины хотела забрать тело, но им сказали, что добраться туда нельзя. Почти целый месяц родные Ирины надеялись, что она жива и попала в больницу. Но 1 апреля - в день ее рождения - появилось видео. На кадрах - Ирина лежит мертвая с велосипедом.

Анастасия работает мастером по маникюру. И когда увидела тот маникюр с сердечком на одном из ногтей, поняла - это ее клиентка. Она недавно приходила к Насте на курс по макияжу для себя.

Дочь Ирины говорит, что война пришла не только в Украину: «Она пришла в мой дом и забрала, нет, точнее украла, мою вселенную».

Напомним, зверства россиян в Буче были не случайными, появились подробности.

Как сообщала Politeka, глава ПЦУ Эпифаний побывал в Буче и совершил Панихиду за погибшими.

Также Politeka писала, что зверства российских оккупантов в Гостомеле: пропавшими без вести считаются более 400 человек.