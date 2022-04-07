Відповідні дані отримала німецька розвідка, передає видання Der Spiegel. Повідомляється, що в перехопленій розмові окупанти обговорювали вбивства мирних українців у Бучі.
Зокрема, російські військові розповідали про вбитого прямо на вулиці велосипедиста. Пізніше його тіло потрапило на знімки, що облетіли весь світ.
Раніше німецька влада вже повідомляла про результати розслідування вбивств цивільних людей у Бучі. Зокрема, вони підтвердили, що українці були вбиті саме російськими військовими. А нова перехоплена розмова спростовує цинічні заяви російської сторони про те, що численні фотографії звірств у місті були постановкою і фейком.
Німецька розвідка з'ясувала, що в Бучі перебували російські найманці з ПВК «Вагнер». Перехоплені розмови свідчать про те, що їх дії були систематичними.
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"Вбивства мирного населення стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Мова йде про те, щоб поширити страх і терор серед мирного населення і задушити опір", - пише німецьке видання.
Також у німецької розвідки є підстави вважати, що російські військові могли систематично вбивати мирних жителів і в інших окупованих містах і селах. Зокрема, в околицях Маріуполя.
Нагадаємо, президент Польщі Дуда назвав вторгнення рф в Україну геноцидом.
Як повідомляла Politeka, у Маріуполі окупанти незаконно вивезли лікарів і хворих людей з лікарні.
Також Politeka писала, що Україна вже має список окупантів, причетних до звірств на Київщині.