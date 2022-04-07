Перехоплені переговори російських військових свідчать про те, що вони обговорювали свої звірства в Бучі.

Відповідні дані отримала німецька розвідка, передає видання Der Spiegel. Повідомляється, що в перехопленій розмові окупанти обговорювали вбивства мирних українців у Бучі.

Зокрема, російські військові розповідали про вбитого прямо на вулиці велосипедиста. Пізніше його тіло потрапило на знімки, що облетіли весь світ.

Раніше німецька влада вже повідомляла про результати розслідування вбивств цивільних людей у Бучі. Зокрема, вони підтвердили, що українці були вбиті саме російськими військовими. А нова перехоплена розмова спростовує цинічні заяви російської сторони про те, що численні фотографії звірств у місті були постановкою і фейком.

Німецька розвідка з'ясувала, що в Бучі перебували російські найманці з ПВК «Вагнер». Перехоплені розмови свідчать про те, що їх дії були систематичними.

"Вбивства мирного населення стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Мова йде про те, щоб поширити страх і терор серед мирного населення і задушити опір", - пише німецьке видання.

Також у німецької розвідки є підстави вважати, що російські військові могли систематично вбивати мирних жителів і в інших окупованих містах і селах. Зокрема, в околицях Маріуполя.

Нагадаємо, президент Польщі Дуда назвав вторгнення рф в Україну геноцидом.

Як повідомляла Politeka, у Маріуполі окупанти незаконно вивезли лікарів і хворих людей з лікарні.

Також Politeka писала, що Україна вже має список окупантів, причетних до звірств на Київщині.