В ЕС решительно осудили беспорядочное нападение россии на железнодорожный вокзал Краматорска.

Лидеры Евросоюза осудили ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. И пообещали, что Россия ответит за все зверства в Украине - их ждут новые санкции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал обстрел попыткой российских оккупантов закрыть эвакуацию. А глава Евросовета Шарль Мишель заявляет, что такие зверские действия требуют усиления санкционного давления. Сообщения они оставили на своих страницах в Twitter.

Жозеп Боррель решительно осудил беспорядочное нападение россии на железнодорожный вокзал Краматорска.

"Это очередная попытка закрыть пути отхода бегущим от этой войны и причинить человеческие страдания", - добавил глава европейской дипломатии.

"Ужасно видеть, как россия наносит удар по одной из основных станций, используемой для эвакуации гражданских лиц. Нужны действия: больше санкций против россии и больше оружия для Украины от ЕС", - написал глава Евросовета Шарль Мишель.

Шарль Мишель напомнил, что ЕС вводит новые санкции против рф - а именно 5-ый пакет санкций.

Напомним, оккупанты ударили по вокзалу, с которого эвакуируют жителей Донбасса, фото.

Как сообщала Politeka, оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений.

Также Politeka писала, что уцелевшие очевидцы рассказали о моменте попадания российской ракеты на вокзал в Краматорске.