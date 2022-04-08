В Мариуполе во время защиты города от нашествия российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев. Он погиб, выполняя боевые задания в составе подразделения Морской Пехоты Украины.

О потере сообщил его друг и ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев.

Как сообщил Остальцев, Рафаэль Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской Пехоты Украины.

Агаев когда-то давно научил его готовить пиццу, "после чего моя жизнь изменилась". А вернувшись с войны, мужчины открыли полюбившуюся украинцам сеть пиццерий Pizza Veterano. Не верится, что это случилось.

"Ты был. Был ах*енным. Но р@сня тебя убила. Не просто русские солдаты, а именно р@сня. Вся эта недострана со всем своим "недонаселением". Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнования родным и всем тем, кто тебе знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся", – написал Остальцев.

Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Как сообщала Politeka, от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.

Также Politeka писала, что в боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево.