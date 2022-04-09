Сегодня весь мир сочувствует Краматорску.

Число жертв обстрела россиянами вокзала в Краматорске возросло. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня весь мир сочувствует Краматорску, где российские фашисты на железнодорожном вокзале убили по меньшей мере 52 человека, среди которых 5 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кириленко сообщил, что утром 8 апреля россияне совершили еще одно военное преступление – убили целую семью в Авдеевке.

Сейчас обстрелы продолжаются по всей линии фронта – под вражеским огнем Очертинская, Марьинская, Авдеевская, Угледарская, Торецкая общины.

Глава Донецкой области показал последствия обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов Донетчины вдоль линии разграничения.

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