В Минобороны США подтвердили, что именно россия нанесла ракетный удар по людям на вокзале в Краматорске.

Для россиян эта железная дорога станет стратегическим объектом во время наступления на город. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля.

"Очевидно, мы не купились на возражения россиян о том, что они не несут ответственности. Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях", – сообщили в Пентагоне.

Пентагон также считает, что россия задействует 18-ю мотострелковую дивизию ВС РФ для наступления на Краматорск, сформированную в 2021 году. Дивизия состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка.

"По нашей оценке ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне. Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где находится эта железнодорожная станция", – добавили в Пентагоне.

Напомним, утром 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Во время прилета на площади и перронах вокзала находились около 4 тысяч людей. В результате трагедии погибли уже 52 человека, среди которых около 5 детей, еще около сотни тяжело ранены. Циничность этой трагедии еще и в том, что оккупанты точно знали, что на вокзале тысячи людей, которые ожидали эвакуационных поездов.

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