В Киевской области вводят длительный комендантский час, который будет с 21:00 9 апреля до 6:00 10 апреля, также вокруг столицы устанавливают оборонительные рубежи. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк на своем канале в Телеграмм, а также в эфире телемарафона.

Отмечается, что в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета и города Ирпень комендантский час будет действовать иначе.

Так, временные ограничения в населенных пунктах Гостомельского поселкового совета продлятся до 6:00 часов 14 апреля. В городе Ирпень-до 9: 00 часов 11 апреля.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах – парках, скверах, площадях и тому подобное.

"Усиленный комендантский час во время военного положения – это вынужденный шаг. Цель которого, прежде всего, способствовать беспрепятственной работе правоохранительных органов и спасателей во время работ по разминированию территорий. Прошу жителей, что остались в этих населенных пунктах, соблюдать требования и оставаться дома», – отметил глава Киевской областной военной администрации.

Сейчас на Киевщине продолжают разминировать освобожденные территории, из-за чего жители столицы и области могут слышать взрывы. С начала работ обезврежено почти 10 тысяч взрывоопасных предметов.

Только за вчера спасатели нашли и обезвредили 742 таких объекта.

В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки, жителей региона просят сообщать по номеру 101. Не стоит подходить к таким предметам или пытаться решить ситуацию самостоятельно – это очень опасно.

Также глава Киевской ОВА сообщил, что Вооруженные Силы Украины готовятся на случай, если россияне снова попытаются пойти на Киев и устанавливают оборонительные рубежи.

"Мы учли все возможные направления движения противника, если произойдет возобновление наступления. Интенсивно строим новые оборонительные рубежи, которые максимально отбросили от Киева. Это для того, чтобы не допустить возможности артиллерийских обстрелов и внезапного захода", – пояснил Павлюк.

Напомним, в Буче найдено циничное послание оккупантов – украинцам.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит Гостомель после вторжения оккупантов.

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