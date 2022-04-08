Ворог не тільки знущався над мирним населенням, але займався мародерством.

Як відомо, місто Гостомель Київської області перебувало в окупації протягом 35 днів, окупанти систематично руйнували будинки, вели обстріл по мирних жителях і грабували округу. Місто стало однією з найгарячіших точок російсько-української війни.

Сьогодні в мережі стали з'являтися фото з наслідками вторгнення російських окупантів на наші землі. Як можна побачити, ворог не тільки знущався над мирним населенням, але займався мародерством.

Повідомляється, що в Гостомелі пропали безвісти приблизно чотири сотні людей. На кадрах добре видно: місто практично повністю зруйноване.

Місто перетворилося на одне суцільне попелище, у дворах зустрічаються саморобні могили і хрести.

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"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Напади на цивільних осіб є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - йдеться в повідомленні.

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