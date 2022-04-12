Отмечается, что сейчас обследовать место событий в полной мере невозможно, поскольку оккупанты не прекращают обстрелы для сокрытия собственных преступлений.

Лица, пострадавшие от применения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в Мариуполе Донецкой области, находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в Telegram отдельного отряда специального назначения "Азов".

Отмечается, что сейчас обследовать место событий в полной мере невозможно, поскольку оккупанты не прекращают обстрелы для сокрытия собственных преступлений. Очевидец рассказал, что после распыления неизвестного вещества над эпицентром стоял вроде бы белый туман.

Пострадавшие от применения ядовитого вещества пожаловались на шум в ушах, тахикардию, одышку, тошноту и высокую температуру. Также среди основных симптомов у пострадавших: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз. Самое плохое состояние от поражения химическим веществом – у пожилой женщины, ей хуже всего приходится.

Как сообщает врач анастазиолог военного госпиталя, к счастью, на симптомы отравления серьезной фосфороорганикой (зарин / зоман) они не очень похожи. Первое что навскидку приходит на ум в плане БОВ - это нелетальные антихолинергические препараты.

Самое известное из таких веществ - это 3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты или так называемая "вещество BZ" (Би-Зет). Вещество BZ связывается с мускариновыми холинорецепторами в центральной нервной системе, гладких мышцах и экзокринных железах и блокирует ацетилхолин.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.