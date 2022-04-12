Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения россии в Украину.

Стало известно, в рф пытаются распространить очередную пропаганду, в этот раз они распространяют информацию о якобы производстве биохимического оружия на Азовстали в Мариуполе. Об этом стало известно из заявления гендиректора комбината Энвера Цкитишвили.

«Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения россии в Украину. Химические реактивы, используемые металлургами в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все необходимые документы. На Азовстали нет никаких секретных тоннелей с биохимическими лабораториями», - написал Цкитишвили.

Отметим, еще вчера ночью стало известно о химической атаке оккупантов по жителям Мариуполя. Отмечается, что сейчас обследовать место событий в полной мере невозможно, поскольку оккупанты не прекращают обстрелы для сокрытия собственных преступлений.

Также мы писали, Подоляк прокомментировал циничное заявление путина о «защите Донбасса».

Как известно, сегодня путин цинично заявил, что задачи России в Украине будут выполнены и назвал их благородными, а также заявил, что его войска "защищают" Донбасс.

«Россия заявляет, что ее цель в Украине - «защитить людей на Донбассе». Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?», - спросил Подоляк.

Добавим, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также сообщалось, что, по словам Михаила Подоляка, мир является свидетелем "фантастически бессмысленного политико-информационное самоубийства" россиян.

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