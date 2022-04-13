С 1 мая в единственной уцелевшей после обстрелов школе хотят возобновить "учебный процесс", а на 9 мая провести "парад".

Несмотря на отсутствие контроля в городе Мариуполь, оккупанты пытаются создать картинку восстановления мирной жизни. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, с 1 мая в единственной уцелевшей после обстрелов школе хотят возобновить "учебный процесс", а на 9 мая провести "парад". Так называемый "мэр" Мариуполя Константин Андрющенко назначил "руководителя образования", который уже заявил о подготовке к запуску "процесса обучения" для 4 и 9-11 классов.

"Несколько дней подряд около 40 человек, которым пообещали оплатить, приводят школу в порядок. Обучение планируют запустить с первого мая. Почему такие классы? Из-за желания формальной интеграции в русскую и псевдореспубликанскую систему образования", – объяснил Андрющенко.

Также захватчики проводят зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Ни техники, ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.