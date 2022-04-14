Несмотря на открытие «гуманитарных коридоров» россияне продолжали обстреливать города Луганщины на протяжении всего дня. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай 14 апреля.

Отмечается, что 17 жителей Луганщины спасены во время обстрелов, 14 из них – в Лисичанске.

"Еще вчера вечером в Тошковке получила смертельное осколочное ранение в голову пожилая женщина. Ночью обстрелян город золотой, где сгорели три дома. Утром в Северодонецке русский снаряд попал в многоэтажку – спасатели своевременно зашли под завалами мужчину. После обеда вражеский огонь приняла Кременная, в результате чего были ранены мужчина с женщиной. Необходимая помощь им уже оказана", - сообщил Гайдай.

Отмечается, что несмотря на плотные обстрелы населению области полицейские и спасатели регулярно доставляют еду, питьевую и техническую воду.

"Даже в Южный микрорайон Рубежного, откуда не всегда удается эвакуировать людей, сегодня доставлено 4 тонны воды. Всего на нужды луганчан в течение суток развезено 24 тонны технической воды и тысячи продуктовых наборов», - сообщил глава Луганщины.

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