Киев ранее призывал принять соответствующее решение как можно быстрее.

ЕС должен отправить страну-агрессора рф на финансово-экономическое дно. С таким призывом к странам Европы обратился советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в своем Twitter.

Киев ранее призывал принять соответствующее решение как можно быстрее. По словам советника главы ОП, экономика рф должна отправиться на дно вслед за крейсером "Москва".

"Украина уже отправила ко дну российский крейсер "Москва". Пора для Европы отправить на финансово-экономическое дно реальную Москву. Все, что для этого нужно – полное эмбарго на российские нефть и газ", – написал Подоляк.

Напомним, Подоляк потроллил военные планы россии.

Как сообщала Politeka, переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент.

Также Politeka писала, что Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии.