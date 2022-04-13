Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував хід переговорів України і Росії, зробивши акцент на можливій зустрічі президентів Зеленського і путіна. Про це він говорив в ефірі програми «Свобода Live».

"Зустріч на рівні президентів необхідна, тому що тільки так можна буде вирішити принципову суперечку між Україною і росією і зупинити війну. Але для того, щоб ця зустріч відбулася, треба мати певні позиції. Для України ці позиції чіткі: ми повинні довести, що вміємо воювати, а ми це вже довели; повинні довести, що Росія буде багато втрачати, не тільки в санкційному і економічному сенсах, а й на полях битви. І тоді за столом переговорів буде набагато простіше відстоювати свою позицію, тому що це не ми спровокували війну, на нас напали", – заявив Подоляк.

Раніше ми повідомляли, що радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що світу було відомо про те, що росія "планує війну і готує "розстрільні списки" для України". У своєму Twitter Подоляк написав, що на це українському уряду запропонували "евакуюватися в Zoom", і що "Києву залишилося три дні". "путін частково мав резон у своїх розрахунках: деякі політики на той момент вже готові були здати Україну, висловити стурбованість і ввести напівсанкції", – розповів Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський попередив про катастрофічні втрати: "Зараз можна або зупинити росію, або...".

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