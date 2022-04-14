На тлі повномасштабного вторгнення росії на територію України все більше фінів і шведів виступають за приєднання до НАТО.

Почавши вторгнення в Україну під приводом недопущення вступу нашої держави в НАТО, росія примудрилася налаштувати проти себе країни, які навіть не входили в НАТО.

Тепер рф може отримати держави-члени Північноатлантичного союзу за півгодини їзди від Петербурга. Про це написав у своєму Twitter радник глави офісу президента України, член української делегації на мирних переговорах з РФ Михайло Подоляк.

"Росія запевняє, що почала війну, щоб не дозволити Україні вступити в НАТО. Після вступу Швеції та Фінляндії Кремль отримає НАТО за півгодини їзди до Петербурга. 20 тисяч загиблих російських солдатів. Зруйнована економіка. Повна ізоляція. Але "спецоперація" все одно "за планом". Що ж це був за план?"- написав Подоляк.

Варто відзначити, що Швеція і Фінляндія можуть вступити до Північноатлантичного альянсу влітку поточного року.

Обидві держави сьогодні мають нейтральний статус. При цьому Швеція протягом останніх 200 років не вступала ні в які військові союзи. Однак на тлі повномасштабного вторгнення росії на територію України все більше фінів і шведів виступають за приєднання до НАТО.

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