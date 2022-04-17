На территории россии происходит насильственная русификация депортированных украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о создании летних лагерей переквалификации» для учителей из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территории полуострова. Будут делать это для того, чтобы перевести их на «российские стандарты образования».

Также так называемые "стандарты" будут касаться и похищенных украинских детей. Их будут заставлять проходить "языковые курсы". Об этом заявила во время заседания Совета Федерации рф председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия гумерова.

Там их хотят заставлять изучать русский язык, поскольку, по мнению оккупантов, дети из Украины недостаточно владеют «языком».

"Похищение Россией украинцев является нарушением норм международного права", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Напомним, 12 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 700 000 украинцев вывезли с территории Донецкой и Луганской областей в Россию. Они находятся в 35 регионах Российской Федерации.

По данным Денисовой, ежедневно в Россию вывозят от 15 000 до 20 000 человек. При этом депортация украинцев началась еще до полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в Херсоне оккупанты оправдывают свою агрессию с помощью пропагандистских листовок: "постигшее вас Горе..."

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