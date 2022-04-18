Для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт. Об этом сообщили в Укрзализныци.
Сообщается, что исключения возможны по усмотрению пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.
Как отмечается, УЗ не получала от ГПСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины и ожидает от коллег более четких объяснений относительно недопуска беженцев без загранпаспортов.
"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее. Призываем коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации по всему, что касается спасения украинцев. Пассажиров просим внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГПСУ", - говорится в сообщении УЗ.
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