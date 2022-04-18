Глава разведки выразил удивление тому, как некомпетентно и неосторожно командиры захватчиков подошли к проведению своей "большой операции".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в конце марта войска рф отступили из Киевской области под давлением украинских Сил обороны. Кроме того, он назвал главную проблему оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью изданию SPIEGEL, сообщили в Telegram ГУР.

Глава военной разведки отметил, что оккупационные войска рф не просто отошли – украинские защитники их выгнали из региона. А началось это с того, что ВСУ вернули контроль над городом Ирпень.

"Это грозило разрезанием их сил в Киевской области. Россияне быстро поняли, что спустя всего несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят нанести противнику – окружение и разграничение своих сил. Поэтому они решили отступить", – пояснил Буданов.

Он выразил удивление тому, как некомпетентно и неосторожно командиры захватчиков подошли к проведению своей "большой операции" - они действительно верили, что смогут взять Киев за 2-5 дней.

Кирилл Буданов также прокомментировал боевые потери военного командования ВС рф. По его мнению, главная проблема оокупантов - очень низкий профессиональный уровень российских генералов.

"Одной из причин является кумовство в российской армии. Это погодные генералы, родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки в отдельности! Это памятник идиотизма", – подчеркнул Буданов.

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