Після звірств і військових злочинів рф, свідками яких є весь світ, ми не можемо програти.

Головна мета військової агресії росії залишилася незмінною, незважаючи на те, що бої перемістилися на північ України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню SPIEGEL, повідомили в Telegram ГУР.

Він підкреслив, що цілі російського диктатора володимира путіна не змінилися - він як і раніше хоче знищити Україну як державу.

"Як би вони досягли цієї мети, росія так до кінця і не зрозуміла, це теж характерно для їх тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, в Києві, підконтрольний росії уряд, а по – друге, назавжди повернути Україну в російську сферу", - підкреслив він.

Цього не було і не може статися, особливо, після звірств і військових злочинів, свідками яких є весь світ.

Буданов розповів, що для відбиття навали окупантів наша країна насамперед потребує артилерійських систем, танки, а також зенітних установках і радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, путін цинічно наказав не шкодувати солдатів, але берегти техніку.

Як повідомляла Politeka, лише про капітуляцію Путіна: відома офіцерка ЗСУ розповіла, для чого потрібні переговори з рф.

Також Politeka писала, що путін фінансує цю війну не тільки з продажу газу та нафти, але й з податків європейських компаній.