Головна мета військової агресії росії залишилася незмінною, незважаючи на те, що бої перемістилися на північ України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню SPIEGEL, повідомили в Telegram ГУР.
Він підкреслив, що цілі російського диктатора володимира путіна не змінилися - він як і раніше хоче знищити Україну як державу.
"Як би вони досягли цієї мети, росія так до кінця і не зрозуміла, це теж характерно для їх тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, в Києві, підконтрольний росії уряд, а по – друге, назавжди повернути Україну в російську сферу", - підкреслив він.
Цього не було і не може статися, особливо, після звірств і військових злочинів, свідками яких є весь світ.
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Буданов розповів, що для відбиття навали окупантів наша країна насамперед потребує артилерійських систем, танки, а також зенітних установках і радіоелектронної розвідки.
Нагадаємо, путін цинічно наказав не шкодувати солдатів, але берегти техніку.
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