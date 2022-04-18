Російські військові в Бучі позбавили життя кожного п'ятого мирного жителя, який залишився в місті.

Шокуючі цифри озвучив мер міста Анатолій Федорук. Масштаби злочинів російських військових розкрилися в ході ексгумації тіл місцевих жителів.

«Ми в Бучі порахували: убитий кожен п'ятий з числа тих, хто залишався в місті під окупантами. І я особисто, як і тисячі моїх співгромадян, відчуваю ненависть до тих, хто катував і вбивав мирних бучанців», - заявив Федорук.

Він також підкреслив, що особливо тяжкі злочини проти мирних жителів зафіксовані саме в Бучі та Ворзелі.

«Особливо тяжкі злочини-це групові зґвалтування і вбивства дітей. Вони також були і в Бучі, і в Ворзелі. Як би не було важко, потрібно говорити про це і російською мовою. Нехай Російські матері чують, що зробили в Бучі їхні діти», - заявив мер міста.

Зазначимо, що російські війська під тиском ЗСУ покинули Бучу наприкінці березня. Після повернення в місто українські військові виявили прямо на вулицях тіла десятки розстріляних місцевих жителів. На місцевому кладовищі з'явилися сотні нових могил. Продовжують надходити все нові свідчення про тортури, зґвалтування, вбивства та інші звірства російських окупантів у місті.

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