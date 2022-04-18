Президента рф володимира путіна чекає незавидний кінець після провалу російської армії у війні проти України.

Про це розповів колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі «Україна 24».

За словами Авакова, результати військової кампанії росіян проти України остаточно поховали гучні заяви про "другу армію світу".

"Міф розвалився. Ми побачили, що 300 літаків і вертольотів збито, під 800 танків знищено, корабель флагманський потонув", - нагадав колишній глава МВС.

Він вважає, що це може «торпедувати» російську еліту зсередини. В результаті Путін опиниться в небезпеці, адже проти нього можуть обернутися підгодовані ним же чиновники і олігархи.

Аваков вважає, що президента рф чекає сумний кінець.

"Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо тільки, що більшість тиранів Російської імперії, як і в усьому світі, кінчали погано, або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою, або скажуть, що він героїчно помер від якоїсь хвороби або десь його інтернують, як було з Горбачовим. Або з ним буде те ж, що з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає", - розповів колишній міністр.

Він підкреслив, що зараз Україна бореться за цивілізований світ в той час, як Росія виступає на боці зла.

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