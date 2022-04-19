Об этом предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Укринформ.
По его словам, на Пасху под прицелом вражеского огня рискуют оказаться религиозные сооружения.
«Это может быть не только на территории нашей страны, но и на территории российской федерации. Наша разведка отрабатывает все сигналы. И она дает нам информацию, с которой мы видим, что они могут взорвать любой храм в москве, в ростове и обвинить в этом нас», - заявил Данилов.
Он подчеркнул, что украинские военные не поддадутся на провокации и не станут отвечать на атаки агрессора, нанося удары по храмам.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
В максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фото
"Был подбит с суши": мать выжившего моряка рассказала о судьбе экипажа крейсера "Москва"
Известная украинская снайперша предсказала, когда завершится война: «Это зависит от...»
Трагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места
«Наносить вред врагу мы будем в любой точке мира, если это наш враг. Что касается храмов, особенно в Пасхальные праздники, мы точно этим заниматься не будем. Будут ли это делать оккупанты? Будут и будут обязательно, потому что это их сущность», - заявил секретарь СНБО.
Напомним, оккупант задумал подлую провокацию в Мариуполе.
Как сообщала Politeka, оккупанты рассылают украинцам вирусы в мессенджерах.
Также Politeka писала, что Зеленский ответил оккупантам, которые угрожают обстрелять Киев.