В ближайшие дни россияне могут устроить новые провокации, причем не только в Украине, но и на территории собственной страны.

Об этом предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Укринформ.

По его словам, на Пасху под прицелом вражеского огня рискуют оказаться религиозные сооружения.

«Это может быть не только на территории нашей страны, но и на территории российской федерации. Наша разведка отрабатывает все сигналы. И она дает нам информацию, с которой мы видим, что они могут взорвать любой храм в москве, в ростове и обвинить в этом нас», - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что украинские военные не поддадутся на провокации и не станут отвечать на атаки агрессора, нанося удары по храмам.

«Наносить вред врагу мы будем в любой точке мира, если это наш враг. Что касается храмов, особенно в Пасхальные праздники, мы точно этим заниматься не будем. Будут ли это делать оккупанты? Будут и будут обязательно, потому что это их сущность», - заявил секретарь СНБО.

Напомним, оккупант задумал подлую провокацию в Мариуполе.

Как сообщала Politeka, оккупанты рассылают украинцам вирусы в мессенджерах.

Также Politeka писала, что Зеленский ответил оккупантам, которые угрожают обстрелять Киев.