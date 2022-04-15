Также Зеленский напомнил о взрывах в оккупированном Донецке, которые там устраивала россия, обвиняя при этом Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозы российского Минобороны, которое на днях "анонсировало" возможные обстрелы Киева.

В интервью BBC украинский лидер признался, что ко всем угрозам отношение серьезное, поскольку они связаны с возможной гибелью людей.

"Мы не боимся ни одной из угроз российской федерации при этом. На все угрожающие нам шаги российской федерации мы должны отвечать", - заявил президент.

Также Зеленский напомнил о взрывах в оккупированном Донецке, которые там устраивала россия, обвиняя при этом Украину. Россия постоянно устраивает информационные провокации. В частности, ее солдаты собирают жителей оккупированных городов и говорят им об "украинских обстрелах".

"Когда там происходят взрывы, и людям, которые там находятся, нашим украинцам, они рассказывают, потому что отключено телевидение, нет мобильной связи, они рассказывают, что мы проводим бомбардировки Мариуполя", - говорит президент.

Напомним, Зеленский поговорит с Макроном после заявления о "братских народах".

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к правительству Эстонии.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил о катастрофических потерях.