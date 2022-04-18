У нещодавно захопленому місті Кремінна Луганської області російські військові відкрили вогонь по мирних жителях, які намагалися евакуюватися.

Про страшний випадок розповів у своєму Фейсбук голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупанти відкрили вогонь по машині з мирними жителями, які намагалися виїхати із захопленого міста.

"У Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину! Попередньо чотири людини загинули, один поранений. Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів! Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!", - звернувся до місцевих жителів Гайдай.

Також стало відомо, що місцеві медики не можуть потрапити до пораненого жителя через те, що обстріли поки не припиняються.

Вранці 18 квітня Гайдай повідомив про нові атаки окупантів у Луганській області. Зокрема, стало відомо, що противник всю ніч не припиняв артилерійських обстрілів Кремінної. Надалі окупанти взяли місто під контроль. Зараз там тривають вуличні бої. Евакуація місцевих жителів поки неможлива. Гайдай підкреслив, що крім Попасної Кремінна зараз є найгарячішою точкою в регіоні.

Нагадаємо, окупанти атакують Луганщину, куди їм вдалося прорватися.

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