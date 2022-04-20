Кроме того, оккупанты угрожают, что будут открывать огонь по каждому гражданскому.

Российские военные постепенно превращают Мариуполь в настоящее гетто для украинцев. Мирных жителей заставляют носить белые повязки, иначе сразу расстреливают. Кроме того их используют в качестве приманки для обнаружения огневых точек.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты в очередной раз анонсировали "уже почти традиционно ежедневный режим прекращения огня для эвакуации из "Азовстали"" и возможности защитникам сложить оружие.

"Вчерашний подобный анонс в течение всего времени анонсированного "прекращения огня" сопровождался массовыми видео штурма и боев со стороны оккупантов. Ничего нового, все по Оруэллу: "Мир – это война, Свобода – это рабство", – констатировал советник городского головы.

Кроме того, оккупанты угрожают, что будут открывать огонь по каждому гражданскому, который появится на улице без белой ленты как отметки "свой-чужой", причем ходить можно только по левой стороне дороги. Те, кто передвигается на автомобиле, должны рисовать на боку "Z", иначе транспортное средство тоже будет расстреляно.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.