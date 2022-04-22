Российские оккупанты в который раз цинично обманули украинцев. Вместо обещанной эвакуации в Украину захватчики вывезли мирных жителей Мариуполя на территорию государства-агрессора.
Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире единых новостей, пишет "24 канал".
Единственное, что сейчас могут сделать власти Мариуполя – это эвакуировать гражданских. По словам Бойченко, на данный момент необходима полная эвакуация населения, ведь в Мариуполе до сих пор остаются более 100 тысяч человек.
"Позавчера россия согласовала эвакуацию. Должно было быть 90 автобусов, но в Украину доехали только 4. Где делись те автобусы, которые выехали из города, мы уже понимаем – поехали в направление россии", – подчеркнул мэр.
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Стоит отметить, что российские оккупанты уже вывезли с той территории, которую они заняли, не менее 500 тысяч украинцев. Депортированных украинцев лишают средств связи, у них забирают все, даже документы.
Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.
Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.