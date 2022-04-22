Российские военные совершили очередной акт ядерного терроризма. На этот раз оккупанты угрожали ракетным ударом по Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба компании "Энергоатом".

Так 16 апреля над площадкой АЭС пролетели три ракеты, выпущенные с территории Беларуси в направлении Николаева.

"Угроза попадания в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма россии, угрожающий безопасности всего мира!", – сказано в сообщении.

В пресс-службе обратились в МАГАТЭ с требованием принять меры для прекращения ядерного терроризма россии, вывода военных формирований рф с территории ЗАЭС, а также установления демилитаризованных зон вокруг украинских атомных электростанций.

Напомним, в Энергодаре оккупанты предлагают пенсионерам "подачку".

Как сообщала Politeka, российские оккупанты начали подготовку очередной провокации: фейк планируют снимать в Энергодаре.

Также Politeka писала, что оккупационные власти Энергодара проводят репрессии.



