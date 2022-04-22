Те преступления, которые мы видели в Буче, в Мариуполе нужно умножать на 25, чтобы представить масштабы.

Путинские захватчики продолжают совершать военные преступления против мирных украинских граждан. В осажденном российскими оккупантами Мариуполе рашисты организовали "фильтрационные" лагеря. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире всеукраинского телемарафона.

Оккупанты внимательно изучают дело каждого мариупольца, а после мужчин делят на три категории.

К первой относятся государственные служащие и муниципальные работники. Их сразу сажают в тюрьмы, а также подвергают пыткам. По словам Бойченка, это может продолжаться несколько недель.

Вторую категорию, к которой относятся мужчины, не служившие на госслужбах, – отправляют на службу в ряды так называемых "вооруженных сил ДНР".

Для третьей категории, а именно тех, кто не может служить, оккупанты оставили "черную" работу – им приходится зачищать следы преступлений рашистов. Они, в частности, разбирают завалы, хоронят трупы и тому подобное.

"Те преступления, которые мы видели в Буче, в Мариуполе нужно умножать на 25, чтобы представить масштабы. Это имеет признаки военного преступления и геноцида украинской нации", – подчеркнул мэр Мариуполя.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.



