Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила про те, що зупиняє свою спостережну місію на території України. Це рішення пов'язане з тим, що росія наклала своє вето на продовження діяльності місії ОБСЄ.
За словами міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, який є чинним головою організації, вони випробували всі варіанти, але позиція рф не залишила іншого виходу.
Також з'явилася інформація, що всі представники моніторингової місії ОБСЄ залишають кордони України. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. Повідомляється, що співробітники отримали інформацію про те, що їх офіс в Маріуполі був пошкоджений через обстріли російської армії.
"Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів місії майже завершено. Остання група - глава Місії і вище керівництво – тепер покине Україну", - йдеться в заяві.
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Зазначимо, раніше ми писали, що ПАРЄ прийняла резолюцію з вимогою створити спеціальний кримінальний трибунал для Росії через її агресію на території України. Майже всі члени Парламентської Асамблеї проголосували за прийняття цієї резолюції.
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