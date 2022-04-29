Глава місії ОБСЄ заявив, що організація припиняє свою спостережну місію в Україні.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявила про те, що зупиняє свою спостережну місію на території України. Це рішення пов'язане з тим, що росія наклала своє вето на продовження діяльності місії ОБСЄ.

За словами міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, який є чинним головою організації, вони випробували всі варіанти, але позиція рф не залишила іншого виходу.

Також з'явилася інформація, що всі представники моніторингової місії ОБСЄ залишають кордони України. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. Повідомляється, що співробітники отримали інформацію про те, що їх офіс в Маріуполі був пошкоджений через обстріли російської армії.

"Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів місії майже завершено. Остання група - глава Місії і вище керівництво – тепер покине Україну", - йдеться в заяві.

Зазначимо, раніше ми писали, що ПАРЄ прийняла резолюцію з вимогою створити спеціальний кримінальний трибунал для Росії через її агресію на території України. Майже всі члени Парламентської Асамблеї проголосували за прийняття цієї резолюції.

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