В Мариуполе 2 мая погиб патрульный Даниил Сафонов. Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, который так же с первого дня защищал город от российских оккупантов.
Даниил Сафонов вместе с двумя военными попал под вражеский минометный обстрел, когда возвращался с боевого задания на территорию завода "Азовсталь".
"Хороший светлый парень, делал свою работу. Очень любил ребенка. Это большая трагедия для всех. Он до конца верил, что вернется в свой Донецк", – отметил Вершинин.
Мужчина переехал в Мариуполь из Донецка в 2014 году. Затем он стал военным и некоторое время служил в АТО. С 2019 года Сафонов работал патрульным полицейским.
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С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину, Даниил Сафонов вместе с другими патрульными полицейскими встали на защиту Мариуполя. Они объединились вместе с "Азовом", Нацгвардией, пограничниками, Нацполицией и Вооруженными силами в одно подразделение.
Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Как сообщала Politeka, в Мариуполе ввели информационную блокаду.
Также Politeka писала, авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые.