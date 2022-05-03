С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, Даниил Сафонов вместе с другими патрульными полицейскими встали на защиту Мариуполя.

В Мариуполе 2 мая погиб патрульный Даниил Сафонов. Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, который так же с первого дня защищал город от российских оккупантов.

Даниил Сафонов вместе с двумя военными попал под вражеский минометный обстрел, когда возвращался с боевого задания на территорию завода "Азовсталь".

"Хороший светлый парень, делал свою работу. Очень любил ребенка. Это большая трагедия для всех. Он до конца верил, что вернется в свой Донецк", – отметил Вершинин.

Мужчина переехал в Мариуполь из Донецка в 2014 году. Затем он стал военным и некоторое время служил в АТО. С 2019 года Сафонов работал патрульным полицейским.

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину, Даниил Сафонов вместе с другими патрульными полицейскими встали на защиту Мариуполя. Они объединились вместе с "Азовом", Нацгвардией, пограничниками, Нацполицией и Вооруженными силами в одно подразделение.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в Мариуполе ввели информационную блокаду.

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