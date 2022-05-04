В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента россии, ответственный за вопросы внутренней политики рф, Сергей Кириенко. Как сообщило Главное управление разведки основная задача путинского чиновника - подготовка "торжественных мероприятий" на 9 мая.

Известно, что рашисти отказываются от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе имитации "военного парада". Сейчас в ОРДЛО не проводится подготовительных работ по этим вопросам.

Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром торжеств. С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся российских боеприпасов.

Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами.

Для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистський пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в Мариуполе ввели информационную блокаду.

Также Politeka писала, авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые.