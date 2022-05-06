Росія дійсно може оголосити Україні повноцінну війну. Такі дані в ході брифінгу оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, про це свідчать результати розвідки, пише Politeka.net.

"За даними партнерських спецслужб у Росії є такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві, за даними партнерських спецслужб. Чи відбудеться це - будемо дивитися", - сказав прем'єр.

Шмигаль також запевнив, що в будь-якому випадку Україна буде боротися до повної перемоги над російськими окупантами.

Також він повідомив, що половина території України забруднена мінами або снарядами, які не розірвалися.

За його словами, мова йде про понад 300 тисяч квадратних кілометрів території України.

Додамо, раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес припустив, що з наближенням 9 травня Путін намагатиметься нарощувати «російське гарматне м'ясо» у війні проти України.

"Я думаю, Путін спробує відійти від своєї «спецоперації». Він готував поле, закладав основу для того, щоб можна було сказати: дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей, більше російського гарматного м'яса», - заявив Міністр в інтерв'ю радіо LBC.

За його словами, він не здивувався б, якби Путін оголосив 9 травня мобілізацію росіян для цієї війни. При цьому міністр уточнив, що у нього поки немає такої інформації.

Уоллес також назвав "жалюгідною спробою" приховування того факту, що російські генерали «відправили тисячі людей на смерть через свою некомпетентність, марнославство і его Путіна».

Зазначимо, на ранок 6 травня втрати окупантів у живій силі склали 24 900 осіб. Такі дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, в британській розвідці пояснили, навіщо Путіну насправді Маріуполь.

Також повідомлялось, що секретар СНБО Данилов назвав країни, на які Путін може напасти після України.

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