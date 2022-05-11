Сейчас этот процесс приобрел новый размах и Генеральный штаб РФ превратился в клубок скорпионов.

Оккупанты отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Скрытая конкуренция среди высшего военного руководства россии существовала до начала полномасштабного вторжения. Однако сейчас этот процесс приобрел новый размах и Генеральный штаб РФ превратился в клубок скорпионов.

Отмечается, что резкое обострение внутренних противостояний началось после провальных операций в войне против Украины. Еще одним толчком к конфликтам стало поведение властей страны, желающих всю ответственность за пробуксовку "специальной военной операции" возложить на военных.

Кроме того, сейчас отсутствуют признаки намерений кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. Зато продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Напомним, что оккупанты готовятся к мятежам из-за действий командиров.

Как сообщала Politeka, солдаты рф хотят скрыть участие в боях, боясь мести.

Также Politeka писала, что жена оккупанта мечтает мучить украинских детей, перехват СБУ.