Більшість з них залучалася до нанесення ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі "Ліда" і "Барановичі".

Військові армії країни-агресора починають усвідомлювати військову поразку рф. Розуміючи невідворотність покарання за військові злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Особливого масштабу такі звернення набули в частинах Повітряно-космічних сил Росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних жителів України і знищену інфраструктуру України намагаються не тільки безпосередні виконавці злочинів, а й вже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу країну.

Військовою розвідкою України, зокрема встановлені особи військових злочинців-військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО, що дислокується на аеродром "Хурба" Хабаровського краю. Їх список можна знайти по посиланням.

Більшість з них залучалася до нанесення ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі "Ліда" і "Барановичі", а також аеродромів в рф "Борисоглібськ" і "Маринівка".

Відповідальності за масові вбивства мирних громадян і співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні або у відпустках.

Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині.

Нагадаємо, що окупанти готуються до заколотів через дії командирів.

Як повідомляла Politeka, окупанти істерично скаржаться на нестерпну службу на острові Зміїний.

Також Politeka писала, що окупант проговорився, куди діваються тіла російських солдатів.