Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение ПриватБанка, да, это возможно. Для этого разработано несколько вариантов.
Для того, чтобы возобновить списание регулярных платежей уже с мая, надо написать в чат «Помощь Онлайн». Чтобы внести произвольную сумму, надо позвонить 3700 или написать в чат.
Для того, чтобы чтобы полностью погасить договор, нужно позвонить на 3700 или зайти в Приват24 (Сервисы – Кредиты – Оплата частями/Мгновенная рассрочка – выбрать договор – погасить досрочно).
«Небольшое напоминание: кредитные каникулы – это льготные условия договора, когда вы можете не вносить обязательный ежемесячный платеж», - пояснили в Приватбанке.
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Кроме того в Приватбанке ответили, доступны ли сейчас кредитные средства на карточках «Универсальная»:
«Конечно, кредитные средства доступны, вы можете пользоваться. Просмотреть установлен кредитный лимит возможно в Приват24».
Напомним, также сообщалось, кто из украинцев имеет право на компенсацию в 6 500 гривен и как подать заявку.
Кроме того, сообщалось, что ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен - как получить деньги.
В ПриватБанке также сообщили о важных изменениях в Приват24.