Женщина обеспокоена, как они будут жить вместе, но захватчик не очень переживает.

Пьяный захватчик рассказал своей любимой, как издевается над мирными людьми и убивает их. Женщина с ужасом ожидает возвращения мужчины домой, потому что зверства, которые он совершил в Украине, изменили и разрушили его психику.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.

В опубликованном разговоре можно услышать, как пьяный оккупант, который сейчас стоит в Херсонской области, рассказывает жене о зверствах над гражданскими. И этим очень ее пугает.

"Я могу взять человека и в голову "бам"... с пулемета сто человек прошить, да. Голову могу оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал", - говорит оккупант своей жене.

Женщина обеспокоена, как они будут жить вместе, но захватчик не очень переживает:

"Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть".

Оккупант также уверяет, что обратной дороги нет, а по возвращении возьмется за воспитание сына, чтобы тот "вырос нормальным"

Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.

Как сообщала Politeka, вояки из "ДНР" сравнивают армию рф с тюрьмой и бунтуют.

Также Politeka писала, что жена оккупанта мечтает мучить украинских детей, перехват СБУ.