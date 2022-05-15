Об этом в интервью «Униан» рассказала министр социально политики Украины Марина Лазебная.

Она сообщила, что благодаря договоренностями с другими странами Украина сможет предоставить дополнительную государственную помощь для самых уязвимых групп граждан. Лазебная уточнила, что соответствующие группы были обозначены еще во времена пандемии.

«Такие группы мы выделили еще во время пандемии COVID-19 в результате тщательного анализа. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, пожилые люди с низкими доходами и другие», - перечислила министр.

По ее словам, за каждую из этих групп будет «ответственна»» та или иная международная организация, которая и будет обеспечивать для них выплаты.

Как рассказала Лазебная, в этой программе принимают участие ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный Комитет Красного Креста, международная организация по миграции.

Правительство Украины и международные организации уже согласовали программы на общую сумму в 9,6 миллиарда гривен.

«За счет этих средств более 2 млн человек из наиболее уязвимых категорий, которые пострадали в результате войны, получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривень в месяц сроком от 1 до 3 месяцев», - сообщила Лазебная.

Напомним, пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Как сообщала Politeka, украинцам дадут дополнительную финансовую помощь.

Также Politeka писала, что киевлянам объяснили, когда наладится ситуация с бензином.