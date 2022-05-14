Попытка получить финансовую помощь для переселенцев через ПриватБанк может обернуться серьезными проблемами.

Мошенники начали присылать клиентам Приватбанка сообщения с предложением якобы получить государственную помощь для переселенцев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Приватбанка в области Анжела Дзинзюра.

Так, мошенники рассылают украинцам сообщения и приглашения воспользоваться фейковым ботом Дія под предлогом получения помощи переселенцам в сумме до 33 тысяч гривен.

Для якобы получения выплат нужно перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику Приватбанка и Приват24. Но переход на такие сайты является очень опасным, так как введенные данные карт и клиентов мошенники используют для кражи денег.

Как сообщила представительница пресс-службы банка, мошеннические ресурсы, которые маскируются под Дію и ПриватБанк уже блокируют. Украинцам советуют пользоваться исключительно официальными приложениями и сервисами.

"ПриватБанк в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка, а подачу заявки на помощь можно сделать только через соответствующие админцентры и приложение Дія. Государственные службы и ПриватБанк не пользуются для информирования людей или начисления пособия частными телеграмм ботами или каналами", — предупредила Дзинзюра.

Напомним, в "Дії" запустили новую полезную услугу.

Также сообщалось, что Украина сможет решить проблему дефицита топлива, но радоваться рано - что будет с ценами.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.