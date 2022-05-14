Мошенники начали присылать клиентам Приватбанка сообщения с предложением якобы получить государственную помощь для переселенцев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Приватбанка в области Анжела Дзинзюра.
Так, мошенники рассылают украинцам сообщения и приглашения воспользоваться фейковым ботом Дія под предлогом получения помощи переселенцам в сумме до 33 тысяч гривен.
Для якобы получения выплат нужно перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику Приватбанка и Приват24. Но переход на такие сайты является очень опасным, так как введенные данные карт и клиентов мошенники используют для кражи денег.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
В Киеве судят первого оккупанта: за что ему грозит пожизненное
«Я готов»: Зеленский озвучил, при каких условиях будет разговаривать с Путиным
Могут устроить второй Мариуполь: назван самый опасный для ВСУ участок фронта
Главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским, эксперт раскрыл, кто и зачем: «Невыносимо смотреть»
Как сообщила представительница пресс-службы банка, мошеннические ресурсы, которые маскируются под Дію и ПриватБанк уже блокируют. Украинцам советуют пользоваться исключительно официальными приложениями и сервисами.
"ПриватБанк в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка, а подачу заявки на помощь можно сделать только через соответствующие админцентры и приложение Дія. Государственные службы и ПриватБанк не пользуются для информирования людей или начисления пособия частными телеграмм ботами или каналами", — предупредила Дзинзюра.
Напомним, в "Дії" запустили новую полезную услугу.
Также сообщалось, что Украина сможет решить проблему дефицита топлива, но радоваться рано - что будет с ценами.
Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.