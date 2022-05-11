Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, помощь могут получить уязвимые категории населения, пострадавшие от войны.
Эти категории отдельно определят в меморандуме о сотрудничестве, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц.
Размер пособия на человека – 2 500 грн в месяц.
В сообщении уточняется, что оказывать помощь будут только месяц, однако срок могут увеличиться, если потребуется финансирование.
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Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно. Помощь будут давать даже в том случае, если человек уже получает выплаты из других программ.
Напомним, ранее сообщалось о компенсации бизнесу за каждого трудоустроенного переселенца в размере 6 500 гривен. Подать заявку может только работодатель, однако есть еще несколько условий:
– внутренне перемещенное лицо получило соответствующий статус после 24.02,
– заработная плата ВПЛ не менее чем минимальная (6500 грн),
- работодатель состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,
- подана налоговая отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год,
- организация не является неприбыльной.
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Кроме того Politeka.net писала, что Украину будут восстанавливать в три этапа.