С начала полномасштабного вторжения россии тысячи украинцев потеряли работу, возможность зарабатывать, покинули свои дома и теперь могут рассчитывать на финансовую помощь.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, помощь могут получить уязвимые категории населения, пострадавшие от войны.

Эти категории отдельно определят в меморандуме о сотрудничестве, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц.

Размер пособия на человека – 2 500 грн в месяц.

В сообщении уточняется, что оказывать помощь будут только месяц, однако срок могут увеличиться, если потребуется финансирование.

Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно. Помощь будут давать даже в том случае, если человек уже получает выплаты из других программ.

Напомним, ранее сообщалось о компенсации бизнесу за каждого трудоустроенного переселенца в размере 6 500 гривен. Подать заявку может только работодатель, однако есть еще несколько условий:

– внутренне перемещенное лицо получило соответствующий статус после 24.02,

– заработная плата ВПЛ не менее чем минимальная (6500 грн),

- работодатель состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,

- подана налоговая отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год,

- организация не является неприбыльной.

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