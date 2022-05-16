На Донбассе в районе Авдеевки 28 марта произошла трагедия. Так, сражаясь против оккупантов, погиб Артем Ступак, который больше пяти лет проработал электромехаником в филиале "Приднепровская железная дорога" УЗ.
О своем погибшем экс-сотруднике рассказала пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram-канале.
Уточняется, что Артем Ступак поступил на контрактную службу в ВСУ в декабре 2021 года. Его подразделение базировалось на востоке страны. У Героя остался маленький ребенок-дошкольник. Бывшие коллеги описывают мужчину как истинного патриота Украины.
"Немногословный, ответственный Артем отдал жизнь за Украину, за то, чтобы его пятилетний сын жил в свободной стране!" – уточнил в компании.
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В УЗ уточнили, что каждая такая потеря – личная боль для всей железной дороги, и ее невозможно унять никакими словами. Семье воина экс-коллеги Ступака передали свои соболезнования.
Напомним, что "азовцы" Виталий и Алла отдали свои жизни за Украину, подробности трагедии.
Как сообщала Politeka, жизнь Героя из Одессы оборвалась на фронте.
Также Politeka писала, что появились подробности трагедии с украинским защитником.