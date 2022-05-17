Об этом в интервью изданию The Asahi Shimbun заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, в НБУ также думают, как вернуться к режиму плавающего курса.

«Такой шаг принесет больше стабильности на валютный рынок», - сообщил Шевченко.

Глава Нацбанка также подчеркнул, что Украина из-за полномасштабного вторжения рф понесла огромные экономические потери.

Так, по последним оценкам НБУ, Украина потеряла около 100 миллиардов долларов физических активов. Для сравнения, общий ВВП в предвоенном 2021 году составлял примерно 200 миллиардов долларов.

«Украина не имеет внутренних источников для пополнения такого значительного объема капитала. Поэтому внешние источники финансирования имеют для нас поистине жизненно важное значение», - пояснил Шевченко.

По оценкам банкиров, украинская экономика продолжит постепенное восстановление, но реальный ВВП в 2022 году может упасть как минимум на треть.

Тем временем стало известно, что до конца недели могут быть приняты важные решения по финансовой поддержке Украины на следующие месяцы.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

«Вчера глава государства разговаривал с главой МВФ. У них был предметный разговор о финансовой поддержке Украины. Сегодня каждый месяц дефицит бюджета составляет 5 млрд долларов. Наши партнеры это понимают, и мы достаточно оптимистичны. Есть большая вероятность, что до конца недели будут решения по поддержке наших партнеров на период в последующие 3-4 месяца», - заявил Сибига.

Добавим, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 грн. При этом курс в обменниках – 34,5-35 грн за доллар.

Напомним, в правительстве Украины уже заговорили о резком повышении налогов.

Также сообщалось, что украинцы получат дополнительные выплаты - кто может рассчитывать на деньги.

Кроме того Politeka.net писала, что новые жесткие штрафы от 170 до 17000 гривен ждут украинцев.