Якщо війна триватиме більше, ніж ще "три-чотири місяці", будуть потрібні болісні заходи, в тому числі різке підвищення податків і різке скорочення витрат.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише The Economist.

Як зазначається, Світовий банк передбачив, що ВВП України скоротиться приблизно на 45% в 2022 році. Митні надходження, що становлять значну частину державних податкових надходжень, впали приблизно до чверті довоєнного рівня через скорочення імпорту та скасування багатьох мит. Також повідомляється, що військові зарплати - ще один великий тягар. Так, за словами Марченка, все це призводить до дефіциту фінансування приблизно в 5 мільярдів доларів щомісяця. Це приблизно 5% виснаженого ввп України на кожен місяць, поки йде війна.

За словами Марченка, МВФ і партнери допомогли Україні, але країна на даний момент отримала гранти на загальну суму близько 4,5 мільярда доларів проти бюджетного дефіциту в 15 мільярдів доларів.

Також наголошується, що є побоювання щодо того, що українську економіку, яка за останні роки стала досить ринковою і вільною, може охопити хвиля націоналізації, нівелювавши досягнення останніх років.

Більш того-вже в найближчому майбутньому Україна може зіткнутися з проблемою вивезення нового врожаю з країни, оскільки порти залишаються заблокованими.

Нагадаємо, Кабмін різко змінив граничні ціни на бензин і дизпаливо.

Також поідомлялось, що українці отримають додаткові виплати - хто може розраховувати на гроші.

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